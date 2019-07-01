Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего врио замглавы Воронежской области Юрченко

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего врио замгубернатора - первого заместителя председателя правительства Воронежской области, ныне независимого члена Совета директоров ПАО "Объединенная авиационная компания" Евгения Юрченко по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Юрченко Е. В. меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала представитель суда.

Ему вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 12 лет лишения свободы.

Юрченко с апреля по октябрь 2018 года был временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области. 22 июня 2018 года назначен независимым членом Совета директоров ПАО "ОАК".