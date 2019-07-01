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СК возбудил уголовное дело по факту нападения на блокпост в Чечне

В результате инцидента погиб один сотрудник полиции

ГРОЗНЫЙ, 1 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник СК.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва гранаты, которую успел бросить нападавший, никто не пострадал. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности нападавшего и всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК.

Ранее в МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу ТАСС сообщали, что на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный подошел к сотруднику временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший был ликвидирован. Сотрудник ВОГОиП от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь.

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