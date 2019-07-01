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В Нижневартовске ликвидировано открытое горение крыши пятиэтажного жилого дома

Площадь пожара составила 840 кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Открытое горение крыши жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) ликвидировано на площади 840 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании крыши пятиэтажного жилого дома на улице Спортивная в Нижневартовске поступило в 17:32 по местному времени (15:32 мск). Локализация была объявлена в 19:15 местного времени (17:15 мск). По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Из здания эвакуировались 66 человек. Борьбу с огнем ведут 37 человек и 10 единиц техники.

"Открытое горение крыши жилого четырехподъездного пятиэтажного жилого дома на улице Спортивная ликвидировано в 19:30 местного времени (17:30 мск). По предварительной информации, в доме проводился ремонт, в частности, кровли. Вокруг здания были строительные леса", - сказал собеседник агентства.

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