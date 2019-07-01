Предварительная сумма ущерба от взрыва газа в доме в Коврове составила 1 млн рублей

ТАСС, 1 июля. Сумма ущерба после взрыва газа в жилом доме в Коврове Владимирской области, по предварительным данным, составляет 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы администрации города Юлия Миронова.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в пятиэтажном жилом доме в ночь на 29 июня. Следствие в качестве основной версии случившегося рассматривает неадекватные действия одного из жильцов, который перерезал шланги, идущие к плите и газовой колонке. Это стало причиной утечки газа и последующего хлопка. В результате 11 человек получили травмы, еще один погиб.

"Было проведено комиссионное обследование пострадавших квартир дома, в наибольшем восстановлении нуждаются две из них - та, в которой произошел хлопок, и квартира, находящаяся с ней по соседству. На их ремонт, по предварительным оценкам, потребуется 1 млн рублей", - сказала Миронова.

Как сообщалось, всего в доме пострадало шесть квартир, при этом несущие конструкции здания не были повреждены. По данным пресс-службы, взрывной волной были выбиты 18 окон и 20 дверей. Сегодня в течение дня велось их восстановление. Власти обещают оказать собственникам пострадавших квартир финансовую поддержку, ее размер пока не уточняется.

"По всем квартирам составлены акты обследования, имеются дефектные ведомости, локальные сметные расчеты. Жители с ними согласились. Сейчас решается вопрос финансовой поддержки пострадавших", - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что жильцы пострадавших квартир по-прежнему остаются у родственников. Пунктом временного проживания согласилась воспользоваться только одна семья - женщина с малолетним ребенком. Им было предоставлено место в гостинице.