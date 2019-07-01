На нефтепроводе в центральной части Мексики произошел взрыв

ТАСС, 1 июля. Взрыв произошел в понедельник на нефтепроводе в мексиканском штате Гуанахуато в центральной части страны. Об этом сообщило в Twitter правительство муниципалитета Селайа, на территории которого произошло ЧП.

"На настоящий момент известно лишь о трех пострадавших, у которых имеются ожоги первой и второй степени", сказано в сообщении. Ранее в соцсетях появилась информация о двух погибших в результате ЧП, однако власти ее не подтверждают.

В муниципальном правительстве отметили, что ситуация взята под контроль. "Эвакуация близлежащих деревень не требуется", - сообщили власти муниципалитета.

По информации портала El Financiero, причиной ЧП стала нелегальная врезка в трубопровод. Представители государственной нефтегазовой компании Pemex, которой принадлежит нефтепровод, пока не прокомментировали инцидент.

В январе этого года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex, по которому транспортировалось топливо, прогремел взрыв. В тот момент там находилось до нескольких сотен человек, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тыс. нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери нефтегазовой компании из-за них превышают 60 млрд песо (более $3 млрд) в год.



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