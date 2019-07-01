На нефтепроводе в центральной части Мексики произошел взрыв

ТАСС, 1 июля. Взрыв произошел в понедельник на нефтепроводе в мексиканском штате Гуанахуато в центральной части страны. Об этом сообщило в Twitter правительство муниципалитета Селайа, на территории которого произошло ЧП.
La contingencia en el ducto de gas LP al sur de la ciudad está controlada. No es necesaria la evacuación en zonas aledañas.— Municipio de Celaya (@municipiocelaya) 1 July 2019
Hasta el momento sólo 3 personas lesionadas con quemaduras de primer y segundo grado.
Personal de PC, Bomberos y Pemex trabajan de manera coordinada. pic.twitter.com/4VT1r4q7NW
"На настоящий момент известно лишь о трех пострадавших, у которых имеются ожоги первой и второй степени", сказано в сообщении. Ранее в соцсетях появилась информация о двух погибших в результате ЧП, однако власти ее не подтверждают.
В муниципальном правительстве отметили, что ситуация взята под контроль. "Эвакуация близлежащих деревень не требуется", - сообщили власти муниципалитета.
По информации портала El Financiero, причиной ЧП стала нелегальная врезка в трубопровод. Представители государственной нефтегазовой компании Pemex, которой принадлежит нефтепровод, пока не прокомментировали инцидент.
В январе этого года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex, по которому транспортировалось топливо, прогремел взрыв. В тот момент там находилось до нескольких сотен человек, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.
В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тыс. нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери нефтегазовой компании из-за них превышают 60 млрд песо (более $3 млрд) в год.
В новость были внесены изменения (20:42 мск) - добавлена информация о пострадавших