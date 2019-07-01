Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских "новшеством из западных стран"

ГРОЗНЫЙ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение на полицейских с ножом новшеством из западных стран и пообещал ужесточить борьбу с терроризмом. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Ранее в МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу ТАСС сообщали, что на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный ударил ножом сотрудника полиции. В результате инцидента сотрудник погиб, а нападаший ликвидирован ответным огнем.

"В России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. Это новшество западных стран, экспортированное в Россию. Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении. Я еще раз повторяю, что ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной", - написал Кадыров.

Он выразил соболезнования родным сотрудника, погибшего в результате нападения, и пообещал жесткий ответ террористам. "Мы победили отряды международных террористов, состоящие из десятков тысячи человек, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить. Если кто-то выбирает иной путь - путь террора, ответные меры буду в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России", - добавил он.