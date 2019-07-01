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Не забившему пенальти колумбийскому футболисту и его жене поступили угрозы

Вильям Тесильо стал единственным игроком, который не реализовал свой удар

БОГОТА, 1 июля. /ТАСС/. Игрок сборной Колумбии по футболу Вильям Тесильо, который не забил пенальти в четвертьфинале Кубка Америки, из-за чего его команда вылетела с турнира, сообщил, что он и его жена начали получать угрозы в свой адрес.

"Да, это правда, что они [неизвестные] написали моей жене. Она опубликовала это (в "Инстаграме" - прим. ТАСС). Они написали мне то же, но я еще ничего не опубликовал", - заявил футболист колумбийской версии газеты El Pais.

Неизвестные отправляли супруге футболиста сообщения с пожеланиями, чтобы Тесильо повторил судьбу Андреса Эскобара. Тот был убит после того, как поразил собственные ворота на чемпионате мира 1994 года.

В прошлую пятницу футболисты сборной Чили в серии пенальти четвертьфинального матча Кубка Америки обыграли команду Колумбии и вышли в полуфинал турнира. Тесильо стал единственным игроком, который не реализовал свой удар.

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