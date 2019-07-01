Пожар в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске полностью ликвидирован

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Пожар на крыше жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) полностью ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в отделении пожарной охраны в Нижневартовске.

Сообщение о возгорании крыши пятиэтажного жилого дома на улице Спортивной в Нижневартовске поступило в 17:32 по местному времени (15:32 мск). Локализация была объявлена в 19:15 (17:15 мск), а ликвидация открытого горения - в 19:30 (17:30 мск). Пострадавших и погибших нет. Пункт временного размещения (ПВР) развернут на базе школы номер 13, там работает столовая и детская комната, жителям предоставлено горячее питание, чай, бутерброды, вода.

"Пожар на крыше жилого четырехподъездного пятиэтажного жилого дома на улице Спортивной полностью потушен. Ликвидация объявлена в 01:24 (23:24 мск). Идет разбор конструкций", - сказал собеседник агентства.

Борьбу с огнем вели 80 пожарных и 29 единиц техники. По предварительной информации, в доме проводился ремонт кровли. Вокруг здания были строительные леса.

Ранее со ссылкой на сайт администрации города сообщалось, что в доме, где произошел пожар, 70 квартир, в которых зарегистрированы 197 жителей. В ПВР обратился 121 человек, из них планируют остаться 13 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, медики и психологи будут дежурить круглосуточно.

Во вторник специалисты управляющей компании начнут поквартирный обход. По его итогам будут составлены акты и определено, какие меры поддержки необходимо оказать пострадавшим при пожаре дома. Работа с пострадавшими будет вестись в индивидуальном порядке. Региональные власти приняли решение о выделении средств из резервного фонда: семьи, чьим жилым помещениям и имуществу был нанесен полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей, семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет направлено 150 тысяч рублей.