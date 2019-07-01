Три землетрясения зафиксировано за сутки на Камчатке

ТАСС, 2 июля. Три землетрясения произошло за сутки на Камчатке, магнитуда самого сильного из них составила 5,1. Об этом сообщил во вторник региональный главк МЧС.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, на Камчатке за сутки произошло три неощущаемых сейсмособытия. Все три сейсмособытия нецунамигенные, в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Звонки в ЕДДС (единые дежурно-диспетчерские службы) муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Очаг первого землетрясения магнитудой 4,5 залегал на глубине 40 км, а эпицентр находился в Тихом океане в 88 км восточнее поселка Усть-Камчатск. Второй толчок магнитудой 4,6 зафиксировали в акватории Тихого океана на глубине 50 км, эпицентр находился в 145 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Третий удар стихии магнитудой 5,1 был зарегистрирован в 105 км юго-западнее села Никольского Алеутского района, очаг залегал на глубине 10 км.

25-27 июня на Камчатке произошло несколько землетрясений магнитудой от 6,0, пострадавших и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась. Согласно прогнозу синоптиков, озвученному 26 июня, подземные толчки могут повторяться в течение недели.