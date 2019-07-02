В Новой Москве неизвестный обокрал квартиру пенсионерки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Злоумышленик обокрал квартиру пенсионерки в городском округе Щербинка в Новой Москве, материальный ущерб превысил 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы управления московской полиции.

"В полицию обратилась пенсионерка 1954 года рождения. Она проживает в Щербинке, на ул. Юбилейная, 6. Неизвестный путем взлома замка к входной двери проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу принадлежащих женщине ювелирных и меховых изделий, денег и скрылся. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей.", - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").