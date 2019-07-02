Во Франции более 70 тыс. домов остались без электричества из-за сильной бури с градом

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 76 тыс. домов во французском регионе Овернь-Рона-Альпы остались без электричества из-за сильной бури, обрушившейся на эту часть Франции минувшей ночью. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse.

Непогодой затронуты в первую очередь департаменты Изер, Савойя и Верхняя Савойя. Сильный ветер, грозы и проливные дожди с градом повредили крыши многих домов, повалили деревья и линии электропередач.

В результате непогоды 29 тыс. домохозяйств остались без электричества в Савойе, 27 тыс. - в Верхней Савойе, 20 тыс. - в Изере. Представители оператора энергосетей Франции Enedis сообщили о том, что сотрудники компании совершили около 100 выездов на места для того, чтобы восстановить электропитание.

Непогода привела также и к ряду происшествий. Так, в коммуне Дюссар в зале для проведения праздников, где проходил рок-концерт, обрушилась крыша. В результате инцидента никто не пострадал, однако все зрители немедленно были эвакуированы из помещения.

В департаменте Верхняя Савойя на озере Анси в 100 м от берега после удара волны заглох прогулочный катер, на котором находилось более 40 человек. Пассажиров доставили на берег три спасательные лодки.

В Изере около 100 человек не могли в течение нескольких часов уехать с железнодорожных станций в Сент-Андре-ле-Газ и Бургуин-Жаллье. Движение поездов было прервано из-за поваленных на рельсы деревьев. В Луаре спасателям пришлось эвакуировать 124 человека из лагеря, разбитого на берегу реки Роны в коммуне Сен-Пьер-де-Беф.