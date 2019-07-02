Более 600 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения из-за непогоды

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Более 600 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за проливных дождей и шквалистого ветра. Об этом во вторник сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за осложнения погодных условий на Украине без света остались более 600 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Черниговской области обесточены около 300 населенных пунктов, в Житомирской области - более 100, в Киевской области - 85, Сумской области - 73, в Ровенской области - 51. Кроме того, в Ровенской области порывами ветра повреждены крыши пяти школ и 24 жилых домов.

Укргидрометцентр распространил предупреждение, что в ближайшие дни в стране ожидаются грозы и сильный ветер.