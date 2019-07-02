{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Перми задержала 12 сотрудников автосалона за обман покупателей при продаже машин

Более 20 человек обратились с заявлениями в полицию

ПЕРМЬ, 2 июля. /ТАСС/. Полиция Перми и Росгвардия задержали 12 сотрудников одного из автосалонов города по подозрению в мошенничестве при заключении сделок с покупателями, возбуждено дело, сообщило во вторник ГУ МВД по региону.

"По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере") возбуждено уголовное дело. В настоящее время установлено 14 сотрудников организации, причастных к совершению противоправных деяний, 12 из которых задержаны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации МВД, сотрудники автосалона, который находится на шоссе Космонавтов в Пермском районе, путем обмана по программе трейд-ин приобретали у людей их машины за 1 рубль. Затем, оказывая психологическое давление на клиентов, вынуждали их приобретать машину из салона по завышенной в два раза цене, а также оформляли кредиты по завышенной ставке на суммы, в разы превышающие стоимость автомобилей.

С заявлениями в полицию уже обратились более 20 человек. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все потерпевшие, суммы ущерба уточняются.

Теги
РоссияПермский край
Лефортовский суд арестовал гражданина России по делу о госизмене
Арест продлится до 24 августа 2019 года
Читать полностью