Суд признал виновным в совершении побега выжившего участника банды GTA Додохонова

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский областной суд вынес обвинительный приговор участнику банды GTA Хазратхону Додохонову - единственному выжившему из пятерых членов банды, совершивших попытку побега из-под стражи и устроивших перестрелку в суде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимого. Судья оглашает полный текст приговора, включая его мотивировочную часть. Наказание для Додохонова будет названо в заключительной части приговора. "Додохонов совершил побег из-под стражи в составе группы лиц по предварительному сговору с нападением на сотрудников правоохранительных органов, а также с применением и хищением оружия", - следует из приговора судьи Дениса Ворхликова.

Таким образом, Додохонов признан судом виновным в совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ходе прений сторон прокурор попросил для Додохонова 20 лет колонии строгого режима.

Побег и перестрелка

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Додохонов вместе с другими участниками банды Холиком Субхановым, Фазлитдином Хасановым, Абдумукимом Мамадчоновым, Мирзомавлоном Мирзошариповым 1 августа 2017 года в Московском областном суде напали в лифте на конвоировавших их сотрудников полиции. Похитив служебное оружие конвоиров и совершив побег из-под стражи, подсудимые открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, пытавшихся их задержать. В ходе перестрелки четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения. Додохонов был доставлен в больницу. Ранения получили сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

"Следствием изучены все обстоятельства нападения, а также установлены причины и условия, способствовавшие его совершению. Установлено, что первым на сотрудников Росгвардии напал именно выживший Додохонов. В ходе следствия он пытался преуменьшить свою роль, утверждая, что другие соучастники склонили его к совершению преступления, а также симулировал психическое расстройство, однако результаты проведенной психолого-психиатрической экспертизы подтвердили его вменяемость", - сообщила Петренко. По ее словам, доказательства свидетельствуют о том, что Додохонов сам принимал активное участие в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров.

На данный момент Додохонов уже осужден за другие нападения, совершенные в составе так называемой банды GTA. "При этом он участвовал в наибольшем количестве преступлений, совершенных бандой, и его обвинение по сравнению с другими соучастниками было самым объемным", - заключила Петренко.