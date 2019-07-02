В зоопарке в Бузулуке тигрица напала на мужчину, пытавшегося украсть ее детеныша

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Тигрица напала на посетителя передвижного зоопарка в Бузулуке, который попытался украсть из клетки тигренка, говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по Оренбургской области.

"В Бузулуке 20-летний молодой человек проник в зоопарк, где схватил тигренка и попытался вытащить его из клетки. Тигрица вцепилась ему в руку, сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошел, когда охранник находился в другом конце зоопарка. "В настоящее время молодой человек с травами различной степени тяжести помещен в лечебное учреждение. У палаты выставлен конвой из сотрудников МВД России", - рассказали в ведомстве, уточнив, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").