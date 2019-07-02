Россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии по воде

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Гражданка России в понедельник нарушила границу Финляндии в Северной Карелии и впоследствии была задержана финскими пограничниками. Об этом сообщила пресс-служба финской Пограничной охраны.

"Управление Погранохраны по Северной Карелии утром 1 июля задержало на озере Пюхяярви (расположено на границе между Россией и Финляндией - прим. ТАСС) гражданку России на резиновой лодке", - говорится в сообщении.

Женщина прошла тест на алкоголь, его результат показал концентрацию спирта 0,79 мг на литр выдыхаемого воздуха, указало ведомство. Там добавили, что у задержанной не было при себе документов, удостоверяющих личность.

"Инцидент расследуется как незаконное пересечение государственной границы и употребление алкоголя в ходе управления водным транспортным средством", - сообщила Погранохрана.

Пограничники сразу после происшествия связались с пограничными властями РФ в российском городе Суоярви. Финская сторона указала, что женщину теперь депортируют на родину.

Случаи незаконного пересечения границы Финляндии со стороны России финские пограничники регистрируют несколько раз в год. На Пюхяярви это уже не первый подобный инцидент. Так, в прошлом году трое рыбаков из РФ зимой на 80 м зашли по льду этого озера на финскую территорию.