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Двое детей утонули в реке в Ростовской области

По предварительной информации, мальчики пяти и семи лет без разрешения родителей пошли купаться на водоем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Двое детей утонули в водоеме в станице Буденновской Ростовской области, сообщило во вторник региональное управление СК.

"По предварительным данным, 1 июня 2019 года примерно в 18:00 двое мальчиков пяти и семи лет, находясь в станице Буденновской Пролетарского района Ростовской области, без разрешения родителей пошли купаться на водоем. Впоследствии их тела были обнаружены с признаками утопления в воде", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК проводит доследственную проверку.

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РоссияРостовская область
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