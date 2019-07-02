Двое детей утонули в реке в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Двое детей утонули в водоеме в станице Буденновской Ростовской области, сообщило во вторник региональное управление СК.

"По предварительным данным, 1 июня 2019 года примерно в 18:00 двое мальчиков пяти и семи лет, находясь в станице Буденновской Пролетарского района Ростовской области, без разрешения родителей пошли купаться на водоем. Впоследствии их тела были обнаружены с признаками утопления в воде", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК проводит доследственную проверку.