Пять человек пострадали в аварии с участием пассажирского микроавтобуса в КБР

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила во вторник Госавтоинспекция региона.

"По предварительным данным, сегодня около 10:00 33-летний мужчина, управляя автомашиной Mercedes Sprinter (фургон), двигаясь по автодороге "подъезд к Баксану от ФД "Кавказ" со стороны Нальчика в направлении Пятигорска, при осуществлении движения задним ходом допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной ГАЗ-322132 под управлением 48-летнего жителя Баксанского района, осуществлявшей перевозку пассажиров по маршруту Нальчик - Куркужин. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомашины "Газель" госпитализированы в лечебные учреждения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте проводится проверка, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова в свою очередь сообщила, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "Из пяти пострадавших в аварии двое человек находятся в тяжелом состоянии, это водитель маршрутки и одна женщина. Еще три женщины в состоянии средней тяжести. У всех пострадавших переломы, ушибы, есть и черепно-мозговые травмы", - сказала Шомахова, отметив, что больные помещены в отделение интенсивной терапии.

По ее данным, водитель и трое пассажиров доставлены в Баксанскую районнную больницу, еще одна пассажирка находится в Республиканской клинической больнице в Нальчике.