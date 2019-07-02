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СМИ: в Испании умерли два человека, когда чистили винную бочку

Погибшими являются двое граждан Румынии

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека умерли в Испании в результате вдыхания токсичных паров при чистке винной бочки на одном из заводов в испанской провинции Сарагоса (автономное сообщество Арагон). Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее информации, еще один человек в тяжелом состоянии доставлен на вертолете в больницу. Инцидент произошел в районе муниципалитета Паниса примерно в 10:00 по местному времени (11:00 мск), когда рабочие чистили винную бочку.

Погибшими являются двое граждан Румынии 33-х и 44-х лет.

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