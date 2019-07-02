Суд признал законным продление ареста экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве генерал-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд подтвердил законность продления ареста Дрыманову", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы продлил до 16 июля меру пресечения в виде содержания под стражей Дрыманову. Следствие по делу завершено, Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам получения взятки. В настоящее время в окончательной редакции предъявлено обвинение и другим фигурантам дела, которые со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами. Вину никто не признает.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в размере $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей. Адвокаты фигурантов не комментируют детали уголовного дела в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.