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Жители Выборга остались без холодной воды из-за аварии

Без снабжения остались более 76 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Авария на сетях водоснабжения оставила без воды город Выборг в Ленинградской области с населением более 76 тыс. человек, сообщила компания "Леноблводоканал".

"В Выборге на водоводе диаметром 800 мм, подающем воду с водоочистных сооружений на город Выборг, произошла авария. Для устранения необходимо отключение холодного водоснабжения", - говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте компании.

На сайте компании также отмечается, что авария произошла на Смирновском шоссе у дома номер 12.

В настоящее время, по данным "Леноблводоканала", организована доставка воды в социально значимые объекты. "Для жителей [подвоз воды осуществляется] по требованию", - отметили в компании. Вода будет отключена до окончания работ, время завершения ремонта трубопровода в "Леноблводоканале" не уточнили.

Выборг - город в Ленинградской области, административный центр Выборгского района. Он расположен в 140 километрах от Санкт-Петербурга.

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