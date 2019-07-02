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Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Причина конфликта устанавливается

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По предварительной информации, около дома 37 по Ленинскому проспекту произошел конфликт. В результате один человек с телесными повреждениями госпитализирован, двое доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина получил ножевое ранение. Причина конфликта устанавливается.

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