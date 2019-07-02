Пять человек пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 2 июля. Два грузовых и два легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Нижегородской области. После ДТП за медпомощью обратились пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло на 111-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов в Арзамасском районе.

"Произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовых автомобилей и двух легковых автомобилей. Погибших нет. В медицинское учреждение обратились пять человек", - указано в сообщении. О состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.