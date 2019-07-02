{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии

ТАСС, 2 июля. Два грузовых и два легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Нижегородской области. После ДТП за медпомощью обратились пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло на 111-м километре автодороги Нижний Новгород -  Саратов в Арзамасском районе.

"Произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовых автомобилей и двух легковых автомобилей. Погибших нет. В медицинское учреждение обратились пять человек", - указано в сообщении. О состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Теги
Россия
СЖР встревожен обстрелом журналистов ВГТРК в Донбассе
Союз журналистов России оповестил о случившемся международных партнеров
Читать полностью