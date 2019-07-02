Крупный торфяной пожар в Латвии вблизи границы с Россией локализован

ТАСС, 2 июля. Крупный пожар на торфяном болоте в Карсавском крае на востоке Латвии вблизи границы с Россией во вторник был локализован. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) республики.

"Информируем, что в 18:42 (совпадает с мск) распространение торфяного и лесного пожара в Карсавском крае было ограничено и, вместе с этим, уточнена площадь возгорания. В целом выгорело 32 гектара, из которых 10 гектаров леса и 22 гектара торфа. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - указывает ГПСС в своем Twitter.

Сигнал о пожаре на Бержовском торфяном болоте в Карсавском крае Латвии поступил в понедельник в 15:43 по местному времени (совпадает с мск). Работы по тушению были осложнены сильным ветром, который позволял пламени распространяться, а также нехваткой мест для набора воды. В 4 км от пожара расположена граница с Россией, информация о происшествии и возможном распространении огня была передана российским службам.