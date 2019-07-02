В Тверской области столкнулись и загорелись два большегруза

ТАСС, 3 июля. Два большегруза столкнулись вечером во вторник на трассе М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе Тверской области, погиб один из водителей. На автодороге организовано реверсивное движение, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария с участием двух грузовых автомобилей - MAN и Mercedes - произошла на 357-м км трассы М-9 во вторник около 22:00 мск. В результате ДТП погиб водитель машины MAN. Проезд на этом участке дороги затруднен, организовано реверсивное движение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что кабины грузовиков загорелись после столкновения.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность колеса у грузовика Mercedes. "На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В течение ближайшего часа движение на федеральной трассе будет восстановлено", - отметили в пресс-службе УМВД.