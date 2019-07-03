СМИ: жители двух японских городов получили указание об эвакуации в связи с ливнями

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Все население двух городов Кагосима и Амакуса на острове Кюсю в количестве почти 680 тыс. человек получило в среду указание об экстренной эвакуации из своих жилищ в связи с угрозой оползней и наводнений. Они могут быть вызваны продолжающимися в этом районе мощными ливневыми дождями, передает телеканал NHK.

В этих городах, как сообщила их администрация, существует реальная угроза жизни и безопасности людей. Им предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

За сутки в этом районе острова Кюсю, предупредило в среду национальное Метеорологическое управление, может выпасть до 900 мм осадков.

Юго-запад Японии заливают дожди, которые, как ожидается, будут продолжаться до конца недели.