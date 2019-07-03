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Работника порта Ванино в Хабаровском крае оштрафовали за прослушку начальства

Он должен будет выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил штраф работнику порта Ванино за установку в кабинетах начальников прослушивающих устройств. Об этом сообщила в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В 2017 году мужчина, работая ведущим специалистом охраны и режима АО "Ванинский морской торговый порт", незаконно демонтировал микрофоны с контрольно-пропускного пункта, после чего установил по одному из них в кабинетах директора по производству и главного диспетчера. Информация по проложенным им проводам поступала на записывающее устройство", - говорится в распространенном релизе.

Работника порта обвиняли по ст. 138.1 УК РФ ("Незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). С учетом позиции государственного обвинителя Ванинской транспортной прокуратуры, суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимому судебный штраф в размере 20 тыс. рублей.

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