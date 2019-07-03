Пожар на складе хлебозавода в Иркутске ликвидирован

ТАСС, 3 июля. Пожар, произошедший вечером во вторник на складе хлебозавода в Иркутске, ликвидирован. Предварительная причина возгорания - повреждение грозой электрооборудования, говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области в среду.

Как ранее сообщал ТАСС, в Иркутске на улице Полярная, 85 произошел пожар в складском помещении Иркутского хлебозавода.

"Всего на тушении пожара было задействовано 38 человек и 13 единиц техники. Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось к 5 утра (00.00 мск). По предварительным данным, пожар мог возникнуть вследствие неисправности электрооборудования, поврежденного ночной грозой", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Склад хлебозавода поврежден на площади 1000 кв. м, произошло обрушение кровли. Здание, отмечается в сообщении, не было оборудовано пожарной сигнализацией, поэтому возгорание было обнаружено, когда огонь стал распространяться по всей кровле. Была угроза перехода огня на соседнее строение мельницы.