СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

По его данным, за соответствующий период полиция ликвидировала в стране порядка 3,8 тыс. подпольных фабрик, складов и нелегальных пунктов по распространению товаров, не соответствующих государственным стандартам. В общей сложности было заведено 4,5 тыс. дел по факту нарушения норм продовольственной безопасности.

Как отмечается в комментарии Министерства общественной безопасности КНР, раскрываемость преступлений, связанных с выпуском и продажей поддельных продуктов питания, в последнее время повысилась благодаря своевременным структурным реформам, которые были проведены в области госконтроля. Прежде всего это объясняется эффективным "распределением сфер ответственности между целым рядом компетентных ведомств".

Согласно китайскому законодательству, за производство и продажу небезопасного продовольствия полагается до трех лет тюрьмы и штраф. Однако в случае совершения особо тяжких преступлений подобного рода наказание может быть ужесточено вплоть до смертной казни и конфискации имущества.