Жители села на Сахалине оказались отрезаны от населенных пунктов из-за обрушения моста

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Железобетонный мост, связывающий окраину села Сокол Долинского района на юге Сахалина с другой частью населенного пункта, ведущей к административному центру муниципального образования - городу Долинску, в среду утром обрушился из-за ветхости. Об этом сообщили ТАСС в администрации городского округа.

"Он [мост] обрушился, уже идут работы по его восстановлению", - сказал собеседник агентства.

По информации администрации, в отрезанной части села располагается порядка 20 домов, в которых проживают несколько десятков человек. Помимо разрушенного моста другой дороги из этой части населенного пункта нет. Администрация не смогла оперативно ответить на вопрос, почему мост не ремонтировался более десяти лет. В управлении по городскому хозяйству Долинского района пообещали, что проезд будет восстановлен уже к вечеру.

Село сокол расположено в Долинском районе в 10 км от административного центра. В настоящее время в нем проживает около 2 тыс. человек.