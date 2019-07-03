СМИ: в Японии арестованы два якудза по подозрению в причастности к ограблению

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Японская полиция арестовала двух боевиков крупнейшего синдиката якудза "Ямагути-гуми" по подозрению в организации одного из самых дерзких в стране уличных ограблений последнего времени. Как сообщило в среду информационное агентство Kyodo, речь идет о нападении на сотрудника компании по торговле драгоценными металлами, у которого 5 января днем на улице в центре Токио была отобрана сумка с наличными на 83 млн иен (более $770 тыс.).

Ранее по этому делу уже были арестованы семь человек. Среди них, как полагают правоохранительные органы, есть и непосредственные исполнители ограбления. Полиция считает, что арестованные сейчас два боевика "Ямагути-гуми" набирали налетчиков для ограбления.

"Ямагути-гуми" была основана в 1915 году. В настоящее время она объединяет, по данным полиции, около 14 тыс. якудза, распределенных по более мелким группировкам.