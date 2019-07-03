В Магаданской области сотрудники УФСБ изъяли более 1,5 кг самородного золота и серебра

МАГАДАН, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ Магаданской области изъяли из незаконного оборота у местного жителя золотые самородки и серебро общим весом более 1,5 кг. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе областного УФСБ.

"УФСБ России по Магаданской области из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы (самородное золото и серебро). Общий вес более 1,5 кг на сумму 2 млн 570 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга") в отношении жителя Магаданской области", - сообщает ведомство.

По состоянию на 1 июня с начала года в Магаданской области было добыто около 12,8 тонн золота (самородного) и 276,1 тонн серебра.