Бизнес-омбудсмен обещал помочь Бойко-Великому в смягчении меры пресечения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по делам предпринимателей Борис Титов пообещал помочь в смягчении меры пресечения арестованному по делу о хищении бизнесмену Василию Бойко-Великому.

Как отметил Титов, посетивший в среду предпринимателя в СИЗО № 4, Бойко-Великий является фигурантом другого уголовного дела, возбужденного по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), по которому ему ранее была избрана мера пресечения в виде залога. "Позже было возбуждено дело по статье "Хищение", по которому его арестовали", - сказал Титов. По словам омбудсмена, предприниматель обратился к нему за помощью. "Мы изучим материалы дела и будем настаивать на его освобождении из СИЗО. На наш взгляд, там нет оснований для столь жесткой меры пресечения", - считает бизнес-омбудсмен.

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал на два месяца владельца 10% уставного капитала банка "Кредит экспресс" Бойко-Великого, директора банка Аллу Кабанову и сотрудницу Елену Чуеву. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и еще трое сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест.

По данным СК, с 2013 по 2018 год фигуранты похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. Уголовное дело возбуждено 23 августа 2018 года.