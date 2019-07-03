Полиция обнаружила в Ленобласти плантацию конопли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции через задержанного наркоторговца вышли на владельца плантации конопли в Лужском районе Ленинградской области. Он выращивал около 500 кустов растения, у него изъяты автомат Калашникова с глушителем и боеприпасами, а также готовый наркотик, сообщили журналистам в среду в управлении МВД по Петербургу и области.

"В ходе проведения обыска по адресу проживания задержанного в деревне Сара-Лог в Лужском районе Ленобласти было обнаружено и изъято: 482 наркосодержащих растения конопли, наркотическое средство метадон массой 1,39 г. Также в ходе обыска был обнаружен и изъят автомат Калашникова с прибором для бесшумной стрельбы и два магазина с патронами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанный владелец плантации ранее был судим. Против него возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Нзаконный оборот наркотиков") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"). С подозреваемого взято обязательство о явке в полицию.

Установить владельца плантации с коноплей удалось после задержания мужчины, который приобрел у него, а затем продал другому лицу более 5 г наркотиков. При обыске у сбытчика нашли 6 г марихуаны, в отношении него возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков по ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.