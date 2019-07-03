Полиция проводит обыски в совете профсоюзов Псковской области

ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и изымают документы во всех учреждениях Псковского областного совета профессиональных союзов. Об этом в среду сообщила ТАСС председатель совета Ульяна Михайлова.

"Сейчас идут обыски во всех учреждениях Псковского областного совета профессиональных союзов и в самом Псковском областном совете профессиональных союзов. У нас изымаются документы кадровой, зарплатной тематики, бухгалтерской, хозяйственной, ремонтно-строительной", - сказала собеседница агентства.

Она также сообщила, что изымается "вся хозяйственная, финансовая, уставная деятельность" за три последних года.

"Следствию мы не препятствуем, все документы отдаем полностью, себе оставляем реестры, о тех материалах, которые изымаются. Ведет обыски УВД, они возбудили уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц по факту незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Нам предъявили постановление, оно "родилось" 1 июля. Мы находимся в серьезном оцепенении, потому что понимаем, что это лишь повод прийти и сделать массовую выемку всей имеющейся у нас документации, это серьезное нападение на нашу организацию и систему в целом", - сказала Михайлова.