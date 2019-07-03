Фура пробила ограждение моста после ДТП с автобусом и двумя легковушками в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Грузовик с прицепом пробил ограждение Невского путепровода и повис над железнодорожными путями после столкновения с автобусом и двумя легковыми автомобилями. В ДТП один человек пострадал, один погиб, а водитель фуры оказался заблокирован в кабине, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

"Столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, она пробила ограждение Невского путепровода, в кабине зажат водитель, его деблокируют. Один человек в легковом автомобиле погиб, еще один пассажир пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "фура стоит устойчиво и не может упасть на рельсы". Состояние водителя, который заблокирован в кабине фуры, уточняется, отметил собеседник агентства.

На месте ЧП, по данным сервиса "Яндекс. Карты", образовалась пробка, скорость движения в ней примерно два километра в час.

Невский путепровод расположен во Фрунзенском районе города, он проходит над путями Октябрьской железной дороги.