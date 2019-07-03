В Адыгее водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с пассажирским поездом

МАЙКОП, 3 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне Шенджий - Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи, погиб водитель легковушки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня на перегоне Шенджий - Энем Краснодарского региона СКЖД водитель Renault Logan выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Водитель легковушки погиб", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 14:59 мск на регулируемом переезде без дежурного сотрудника. Пассажиры за медпомощью не обращались. Поезд отправился к месту назначения спустя 40 минут, принимаются меры для вхождения его в график, добавили в СКЖД.