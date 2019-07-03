На острове Стромболи проснулся вулкан

ТАСС, 3 июля. Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.

Как сообщают очевидцы, видны потоки лавы, которые спускаются с вершины вулкана. Помимо этого, он выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни.

Туристы, испугавшиеся извержения, пытаются спастись в воде.

В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в среду сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.

По ее данным, речь идет о туристах, которые прогуливались по склону вулкана. Информацию о погибшем подтвердил мэр города Липари Марко Джорджианни.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.