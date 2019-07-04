В башкирском Белорецке обрушился один из самых длинных деревянных мостов в России

"В городе Белорецк частично обрушился старинный пешеходный мост через городской пруд. Мост не эксплуатировался и был закрыт с 2013 года. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Деревянный мост в Белорецке был самым длинным в России до строительства в 2016 году во Владимирской области Типографского моста, длина которого составляет 555 метров. Ранее он состоял на балансе Белорецкого металлургического комбината.