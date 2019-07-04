Площадь лесных пожаров в РФ превысила 120 тыс. га

ТАСС, 4 июля. Лесные пожарные в регионах РФ тушат свыше 250 возгораний на общей площади более 120 тыс. га, самые интенсивные пожары отмечены в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 4 июля 2019 года на территории РФ действовало 252 лесных пожара на площади 123 115 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 145 пожаров на землях лесного фонда на площади 90 346 га в Красноярском крае, 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 25 952 га в Иркутской области, пять пожаров на землях лесного фонда на площади 4 975 га в Забайкальском крае", - говорится в распространенном релизе.

Возгорания зарегистрированы еще в семи регионах. В Иркутской области горят также земли охраняемых природных территорий, огонь распространился на восьми га. Накануне площадь контролируемых пожаров в стране составляла 78 тыс. га.

На тушении лесных пожаров сейчас работают свыше 2,9 тыс. человек, задействовано 465 единиц техники. На авиамониторинге находятся 59 воздушных судов, на тушении - 27 судов. В ряде регионов работают парашютисты-десантники.

Более 781 тыс. га леса горит на труднодоступных и отдаленных территориях, согласно информации Авиалесоохраны за минувшие сутки. Самые крупные пожары разгорелись в Якутии. Отмечается, что все эти возгорания не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Режим ЧС из-за пожаров в лесах действует на всей территории Красноярского края, в районах Рязанской области, Забайкальского края, Иркутской области и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 45 регионах РФ.