В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении более 4,6 млн рублей у пенсионеров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух женщин в Подмосковье за серию краж у пенсионеров, общая сумма ущерба от действий злоумышленниц превысила 4,6 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В настоящее время задержанным инкриминируются девять эпизодов противоправной деятельности на территории Московской области, ущерб от которой превысил 4,6 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, две женщины попали в поле зрения правоохранителей при попытке похитить деньги у пенсионера из Жуковского. "Установлено, что злоумышленницы, представившись сотрудницами медицинской организации, предложили 90-летнему гражданину пройти бесплатное медицинское обследование на дому. Во время фиктивного осмотра одна из них похитила 200 тыс. рублей, которые находились в кармане брюк потерпевшего, и ювелирные украшения из серванта", - рассказала она.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в такси в городском округе Балашиха. Позднее правоохранителям стала очевидна причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. "При обыске по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, пять наручных часов, ювелирные украшения и одежда, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу. Уголовные дела возбуждены по статьям 158 ("Кража") и 159 ("Мошенничество") УК РФ", - отметила официальный представитель МВД. По ее словам, подозреваемые арестованы судом.