Суд 11 июля рассмотрит уголовное дело жителя Югры, обвиняемого в угоне самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июля. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа назначил на 11 июля рассмотрение уголовного дела жителя села Угут Сургутского района Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в суде ХМАО.

"Суд назначил заседание по рассмотрению дела Шаповалова на 11 июля, в 15:00 по местному времени (13:00 мск). Рассматривать дело будет судья Алексей Москвин", - сказал собеседник агентства, добавив, что в тот же день суд рассмотрит продление обвиняемому меры пресечения. "Ранее Шаповалову продлили срок ареста до 21 июля, теперь будет решаться вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому, поскольку он переведен в психиатрическую больницу", - уточнил представитель суда.

Ранее в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ ТАСС сообщали, что в середине июня дело Шаповалова было направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Обвиняемого, по данным следствия, перевели в психиатрическую больницу. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала его невменяемым.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

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