Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае из-за вырубки леса в природном парке

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ выявили факт незаконной рубки леса в природном парке в Хабаровском крае, нанесшей ущерб экологии почти на 40 млн рублей, возбуждено дело. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В селе Кедрово Вяземского района ... выявлен факт нелегальной вырубки ценных пород древесины неустановленными лицами. Всего злоумышленниками было спилено более 70 деревьев", - говорится в релизе.

Деревья были вырублены на территории природного парка, ущерб природным ресурсам оценивается в сумму, превышающую 38,5 млн рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").