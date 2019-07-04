В Минске возбудили уголовное дело в связи с инцидентом во время праздничного салюта

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту произошедшего накануне инцидента во время праздничного салюта в Минске, в результате которого один человек погиб и пятеро госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ведомства.

"Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 ("Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих") Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в среду в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. "В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия", - проинформировали в комитете.

Кроме того, по его данным, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости. Как сообщили в следствии, по делу выдвинуты и отрабатываются версии "о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок". В настоящее время допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия - поставщика фейерверков, проинформировали в Следственном комитете.

Ранее глава Минздрава Владимир Караник сообщил, что в результате инцидента один человек погиб, пятеро доставлены в больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями самостоятельно обратились за помощью. Сейчас в стационаре остаются два человека. Остальным помощь была оказана амбулаторно, они отпущены домой.