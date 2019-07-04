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Филатовская детская больница в Москве перешла на резервное электропитание

По сообщениям источника в экстренных службах, отключение от электропитания связано с пожаром в трансформаторной будке

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Здание Филатовской детской больницы в Москве отключено от электропитания из-за пожара в трансформаторной будке, его перевели на резервное обеспечение электроэнергией. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ЧП произошло по адресу Садово-Кудринская, 21, стр. 1. Случилось короткое замыкание с последующим горением в трансформаторной будке. Площадь небольшая. Из-за происшествия от электропитания отключили Филатовскую больницу. Она перешла на резервное питание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники Мосэнерго. Пострадавших в результате инцидента нет.

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