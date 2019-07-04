Минобороны Белоруссии считает одной из причин инцидента с салютом некачественные заряды

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Некачественные заряды могли стать причиной инцидента во время салюта в Минске, приведшего к смерти женщины и ранению не менее 10 человек. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Белоруссии, размещенном в четверг на его сайте .

"Предположительная причина подрывов - некачественные заряды калибра 195 мм", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105, 125, 150, 195 и 310 мм). "Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен", - проинформировали в ведомстве.

Там заявили, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. "Для исключения человеческого фактора - неправильной эксплуатации установок и изделий - в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок", - сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что в местах проведения салюта было выставлено оцепление, согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя.

По данным Минздрава, на данный момент за медицинской помощью обратились 10 человек. "Сразу на месте происшествия в медицинской помощи нуждались шесть человек, и четыре обратились самостоятельно в приемный покой", - уточнил министр.

Сейчас, по его информации, в больницах Минска остаются двое мужчин 1957 и 1995 годов рождения. "Им провели операционные вмешательства, и сейчас угрозы для их жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой", - сообщил министр здравоохранения Белоруссии.