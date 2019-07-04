Минобороны Белоруссии: заряды для салюта в Минске были приобретены у российской компании

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Фейерверочные изделия для праздничного салюта в Минске, в ходе которого случился инцидент, приведший к гибели одного человека и ранениям не менее 10, были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" из города Сергиев Посад. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Белоруссии, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад)", - отмечается в сообщении.

В Минобороны назвали случившееся "редчайшим случаем". "Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать", - заявили в военном ведомстве.

В ведомстве проинформировали, что министерская комиссия продолжает служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.