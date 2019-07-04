В Берлине загорелся торговый центр

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии, загорелся в четверг в берлинском округе Лихтенберг, облако дыма видно за несколько километров.

Как сообщило интернет-издание Focus Online, сначала по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ. Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы в 12:09 (13:09 мск). На месте работают 60 пожарных.