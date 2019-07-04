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В Берлине загорелся торговый центр

Речь идет о Dong Xuan Center

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии, загорелся в четверг в берлинском округе Лихтенберг, облако дыма видно за несколько километров.

Как сообщило интернет-издание Focus Online, сначала по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ. Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы в 12:09 (13:09 мск). На месте работают 60 пожарных.

Дым хорошо видно из Федерального дома прессы, расположенного в правительственном квартале столицы ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

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