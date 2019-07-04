В инфекционной больнице Курска идет служебная проверка после смерти двухлетнего ребенка

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. Служебная проверка на предмет возможных нарушений проводится в Курской областной клинической инфекционной больнице после смерти двухлетнего ребенка, сообщил в четверг журналистам глава регионального комитета здравоохранения Владимир Анцупов.

Двухлетний мальчик, по информации местных СМИ, умер в областной клинической инфекционной больнице 27 июня после отказа всех органов. Как отметили родители ребенка в беседе с журналистами, в больницу мальчика отвезли после безуспешного лечения поставленного ранее диагноза ОРВИ. Получив результаты анализов, говорящие о проблемах с внутренними органами, по словам родителей, ребенка положили в больницу с прежним диагнозом.

"По факту трагедии идет проверка, задействованы независимые эксперты, будет издан соответствующий приказ и изучена вся медицинская документация, которая была заведена на ребенка, как на амбулаторном этапе жизни, так и в стационаре. Хочу сразу отметить, что независимые эксперты - это не сотрудники инфекционной больницы. Если будут выявлены те или иные нарушения, то, безусловно, лица, которые оказывали медицинскую помощь, будут наказаны", - сказал Анцупов.

Как уточнили в пресс-службе администрации Курской области, в учреждении уже проходит служебная проверка. Ранее врачи диагностировали у ребенка проблемы с печенью и селезенкой.

Также после сообщений, размещенных в СМИ после смерти ребенка, организована доследственная проверка. "В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка, в том числе действиям должностных лиц медучреждения", - отметили в пресс-службе СУ СК России по региону.