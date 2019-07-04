Суд в Польше 10 июля рассмотрит дело об экстрадиции вывезшего детей из Швеции россиянина

"Мы имеем дело с упрощенной процедурой экстрадиции, так как Швеция направила европейский ордер на арест", - сказал адвокат. По его словам, решение по этому делу может быть вынесено судом сразу, в день заседания. "Суд может выдать Лисова шведской стороне или же решить не выдавать", - указал он.

ВАРШАВА, 4 июля. /ТАСС/. Окружной суд польской столицы 10 июля рассмотрит дело об экстрадиции в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг польский адвокат семьи Лисовых Бабкен Ханзадян.

"Мы готовы к процессу и будем продолжать нашу линию защиты Лисова, так как нельзя разделять семью. Планируем обратить внимание суда на важнейшие права семьи", - сказал защитник. "Мы ожидаем положительного для нас решения суда. Рассчитываем, что польское правосудие встанет на сторону защиты прав семьи", - добавил Ханзадян.

В начале апреля Лисов и три его дочери 12, шести и четырех лет были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу они попали на пароме из Швеции, где ранее проживали. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения.

В конце марта не лишенный родительских прав Лисов забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили детей в розыск. В Варшаве на защиту семьи Лисовых встали российские дипломаты и адвокаты, указавшие польским правоохранительным органам на положения Конвенции о правах ребенка, согласно которым детей нельзя разлучать с родителями. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища в республике.

Шведские власти обвиняют россиянина в том, что он самовольно забрал дочерей, ранее переданных в приемную семью органами ювенальной юстиции, и вывез их из страны. Из-за этого Швеция выдала европейский ордер на его арест. Прокуратура республики, в свою очередь, в соответствии с процедурами направила дело в суд, ранее решив не применять к Лисову меры пресечения в виде временного ареста.